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В Минусинске ввели режим повышенной готовности из-за дождей

В городе Минусинск Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождей.

В городе Минусинск Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождей. Об этом сообщили в администрации города.

По данным властей, в городе и южных районах края прогнозировали сильные ливни и этот прогноз оправдался. Непогода пришла в Минусинск еще ночью и продолжается до сих пор. Коммунальные службы начали откачивать воду.

Сейчас на улицах города работают 8 единиц спецтехники. В том числе работы идут на улицах Мичурина, Большевистской и Гоголя. Также на улицах Гоголя и Тимирязева, 8 установили помпы для откачки воды.

Обстановку в городе продолжают контролировать.