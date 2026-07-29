Провоз велосипедов в электричках Московского региона будет бесплатным 1−2 августа

«С 6:00 1 августа и до 16:00 2 августа 2026 года для удобства участников второго Московского ночного велофестиваля во всех поездах АО “МТ ППК” будет разрешен бесплатный провоз велосипедов», — говорится в сообщении МТППК.
Отмечается, что для прохода через турникетные линии пассажиру с велосипедом необходимо оформить на станции отправления нулевую квитанцию для его провоза.
«Маршрут Московского ночного велофестиваля длиной 16 км пройдет по Садовому кольцу. Старт и финиш будут на ул. Зубовская. Старт — в субботу, 1 августа, для удобства участников время разделили на три слота: 21:00, 22:00 или 23:00. Мероприятие бесплатное, присоединиться к нему может любой желающий», — добавили в пресс-службе ЦППК.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что в рамках второго Ночного велофестиваля в столице пройдут диджей-батл, экстрим-шоу джамперов и трюковое велошоу. Также 1 августа в центре столицы временно изменится схема движения.