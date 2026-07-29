Инфляция в Нижегородской области ускорилась до 5,5%

При этом в июне снизились цены на подержанные иномарки, холодильники и стиральные машины в связи с укреплением рубля и сдержанным спросом в условиях высоких ставок по кредитам. Также в Нижегородской области подешевел отдых за рубежом в связи с запуском новых прямых рейсов из Нижнего Новгорода в Хургаду, уточнил регулятор.