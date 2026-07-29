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Инфляция в Нижегородской области ускорилась до 5,5%

Годовая инфляция в Нижегородской области в июне 2026 года ускорилась до 5,5%, сообщили в Волго-Вятском ГУ Центробанка. Как писал «Ъ-Приволжье», в мае инфляция составляла 5,3%.

Источник: Коммерсантъ

Годовая инфляция в Нижегородской области в июне 2026 года ускорилась до 5,5%, сообщили в Волго-Вятском ГУ Центробанка. Как писал «Ъ-Приволжье», в мае инфляция составляла 5,3%.

По данным регулятора, в Приволжском федеральном округе инфляция в июне составила 6,6%. Цены в ПФО увеличились за месяц на 0,9%, в Нижегородской области — на 0,4%. ЦБ объяснил рост повышенным спросом и дефицитом топлива из-за снижения производства и перебоев с поставками.

При этом в июне снизились цены на подержанные иномарки, холодильники и стиральные машины в связи с укреплением рубля и сдержанным спросом в условиях высоких ставок по кредитам. Также в Нижегородской области подешевел отдых за рубежом в связи с запуском новых прямых рейсов из Нижнего Новгорода в Хургаду, уточнил регулятор.

В 2025 году инфляция в Нижегородской области составила 5,3%, в ПФО — 6,4%.