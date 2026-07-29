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Россельхознадзор отчитался о ликвидации свалок в районах Волгограда

Почти 4 гектара земли очистили от мусора в Волгограде за полгода.

Россельхознадзор по Волгоградской области отчитался об очистке 3,9 гектара земли от стихийных свалок. За первое полугодие 2026 года в регионе устранили 8 крупных очагов загрязнения, располагавшихся вблизи жилых массивов.

Как сообщили в ведомстве, наиболее проблемными территориями стали земли в Красноармейском, Дзержинском и Светлоярском районах. Там были обнаружены массовые скопления строительного мусора и бытовых отходов. По данным Россельхознадзора, мониторинг проводился с использованием квадрокоптеров, что позволило оперативно выявить нарушения.

По фактам выявленных загрязнений возбуждено 5 административных дел против ответственных лиц. Сумма штрафов составила от 10 до 30 тысяч рублей.

В ведомстве подчеркнули, что работа по контролю за состоянием территорий не прекращается и ведется в постоянном режиме.

Ранее сообщалось, что озеро лотосов под Волгоградом почти опустело.

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