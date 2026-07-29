Россельхознадзор отчитался о ликвидации свалок в районах Волгограда

Россельхознадзор по Волгоградской области отчитался об очистке 3,9 гектара земли от стихийных свалок. За первое полугодие 2026 года в регионе устранили 8 крупных очагов загрязнения, располагавшихся вблизи жилых массивов.
Как сообщили в ведомстве, наиболее проблемными территориями стали земли в Красноармейском, Дзержинском и Светлоярском районах. Там были обнаружены массовые скопления строительного мусора и бытовых отходов. По данным Россельхознадзора, мониторинг проводился с использованием квадрокоптеров, что позволило оперативно выявить нарушения.
По фактам выявленных загрязнений возбуждено 5 административных дел против ответственных лиц. Сумма штрафов составила от 10 до 30 тысяч рублей.
В ведомстве подчеркнули, что работа по контролю за состоянием территорий не прекращается и ведется в постоянном режиме.
Ранее сообщалось, что озеро лотосов под Волгоградом почти опустело.