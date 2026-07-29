После мощного ливня в Минусинске ввели режим повышенной готовности

В Минусинском округе введён режим повышенной готовности. Причиной стал сильный ливень, который обрушился на «южную столицу» Красноярского края.
Глава округа Дмитрий Меркулов сообщил, что ситуация вышла из штатного режима. Это позволило привлекать ресурсы частных и сторонних организаций для откачки воды.
На улицах города работают восемь единиц спецтехники. По прогнозам синоптиков, 30 и 31 июля в центральных и южных районах края ожидаются новые дожди, град и ветер до 25 м/с.
Ранее мы сообщали, что в Туве подростки повредили освещение у мемориала «Скорбящая мать».