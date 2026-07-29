Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На озере Маныч-Гудило состоится второй кайт-фестиваль «Ставрополье рулит»

Гостей ждут творческие мастер-классы, ярмарка мастеров, музыкальные выступления и лазер-шоу.

Источник: Национальные проекты России

Второй кайт-фестиваль «Ставрополье рулит» будет проходить с 31 июля по 2 августа на озере Маныч-Гудило в Ставропольском крае по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в правительстве региона.

На берег озера съедутся спортсмены из разных уголков России. Там состоятся показательные выступления и тренировочные заезды в условиях устойчивого ветра, мелководья и просторной акватории. Для гостей подготовят творческие мастер-классы, развлекательные станции с подвижными играми и командными состязаниями для детей и взрослых. Также будет организована ярмарка локальных производителей, фуд-корт с продукцией местных фермеров, выступления музыкантов и лазер-шоу.

«Кайт-фестиваль на Маныче становится уже доброй традицией и визитной карточкой Ставрополья, видим большой интерес со стороны туристов и спортсменов. В этом году мы расширили программу, увеличили количество дней фестиваля, добавили активности для всей семьи, а также продолжаем развивать инфраструктуру, чтобы Маныч-Гудило стал точкой притяжения для активного туризма на юге России», — отметил глава Апанасенковского округа Денис Климов.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.