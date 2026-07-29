На озере Маныч-Гудило состоится второй кайт-фестиваль «Ставрополье рулит»

Второй кайт-фестиваль «Ставрополье рулит» будет проходить с 31 июля по 2 августа на озере Маныч-Гудило в Ставропольском крае по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в правительстве региона.
На берег озера съедутся спортсмены из разных уголков России. Там состоятся показательные выступления и тренировочные заезды в условиях устойчивого ветра, мелководья и просторной акватории. Для гостей подготовят творческие мастер-классы, развлекательные станции с подвижными играми и командными состязаниями для детей и взрослых. Также будет организована ярмарка локальных производителей, фуд-корт с продукцией местных фермеров, выступления музыкантов и лазер-шоу.
«Кайт-фестиваль на Маныче становится уже доброй традицией и визитной карточкой Ставрополья, видим большой интерес со стороны туристов и спортсменов. В этом году мы расширили программу, увеличили количество дней фестиваля, добавили активности для всей семьи, а также продолжаем развивать инфраструктуру, чтобы Маныч-Гудило стал точкой притяжения для активного туризма на юге России», — отметил глава Апанасенковского округа Денис Климов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.