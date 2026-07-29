На озере Маныч-Гудило состоится второй кайт-фестиваль «Ставрополье рулит»

«Кайт-фестиваль на Маныче становится уже доброй традицией и визитной карточкой Ставрополья, видим большой интерес со стороны туристов и спортсменов. В этом году мы расширили программу, увеличили количество дней фестиваля, добавили активности для всей семьи, а также продолжаем развивать инфраструктуру, чтобы Маныч-Гудило стал точкой притяжения для активного туризма на юге России», — отметил глава Апанасенковского округа Денис Климов.