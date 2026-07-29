Созданное в России покрытие для наночастиц повысит эффективность терапии рака

«Мы покрыли поверхность наночастиц мембранами опухолевых клеток меланомы. Это важно по двум причинам. Иммунная система реже атакует такие частицы и не разрушает их до того, как те достигнут цели. Также опухолевые клетки активнее поглощают частицы, похожие на них по составу поверхности, а значит, лекарство накапливается именно там, где оно необходимо», — пояснил исследователь из НИТУ МИСИС Максим Вершинин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.