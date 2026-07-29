Созданное в России покрытие для наночастиц повысит эффективность терапии рака

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские ученые разработали покрытие для полимерных наночастиц, которое делает их похожими на опухолевые клетки. Это позволяет этим структурам активнее проникать в новообразования и уничтожать их, не нанося вред здоровым тканям тела пациента, сообщила ТАСС пресс-служба НИТУ МИСИС.
«Мы покрыли поверхность наночастиц мембранами опухолевых клеток меланомы. Это важно по двум причинам. Иммунная система реже атакует такие частицы и не разрушает их до того, как те достигнут цели. Также опухолевые клетки активнее поглощают частицы, похожие на них по составу поверхности, а значит, лекарство накапливается именно там, где оно необходимо», — пояснил исследователь из НИТУ МИСИС Максим Вершинин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают ученые, многие противоопухолевые препараты способны очень быстро уничтожать раковые клетки, однако они при этом обладают тяжелыми побочными эффектами. Это не позволяет применять их на практике или вынуждает медиков снижать дозу лекарства, что уменьшает эффективность терапии.
Для преодоления этой проблемы материаловеды и биохимики уже много лет работают над созданием различных наночастиц, позволяющих очень точечно доставить препарат в опухоль и обеспечить его постепенно высвобождение внутри злокачественных новообразований. Во многих случаях исследователям удалось добиться успеха в разработке подобных систем доставки лекарств, однако часто ученые сталкиваются с тем, что опухоли плохо поглощают наночастицы.
Российские ученые обнаружили, что этой проблемы лишены созданные ими наноструктуры, представляющие собой полимерные наночастицы с покрытием из мембран опухолевых клеток. Исследователям удалось подобрать такие условия синтеза этих структур, при которых частицы содержат в себе максимальное количество противоопухолевого препарата дактиномицина и при этом они очень постепенно растворяются при попадании внутрь клеток.
Действие этих наночастиц исследователи проверили в опытах на культурах клеток рака кожи. Как показали эти эксперименты, частицы с новым покрытием значительно активнее проникают в опухолевые клетки, чем уже существующие системы доставки лекарств, и вдвое эффективнее уничтожают их. Это позволит повысить эффективность терапии меланомы, а также и других форм опухолей, подытожили исследователи.