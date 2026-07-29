Все сервисы знакомств в России должны быть верифицированными, считают в ГД

«Человек должен знать, понимать, кто перед ним, кто на том конце монитора. Да, то есть это может быть действительно разные города, и сложно познакомиться, так сказать, в метро, потому что люди живут в разных регионах, в разных городах, в разных часовых поясах. Но в любом случае это должны быть понятные люди и с понятной историей», — добавил Свинцов.