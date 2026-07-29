Новосибирские трамваи начнут останавливаться «по требованию»

Власти считают, что изменения позволят оптимизировать работу трамваев. Для выхода необходимо будет заранее нажать кнопку «остановка по требованию» в салоне вагона. Если такой сигнал не поступит и на остановке не будет ожидающих пассажиров, трамвай проследует без остановки.
Посадка на остановках, переведенных в новый режим, будет осуществляться в обычном порядке.
Изменения затронут остановочные пункты: «Пос. Южный», «Ул. Танкистов», «Пер. Широкий», «Ул. Районная», «Сибирский грузовой терминал», «Ул. Ивана Титкова», «Сибэлектротерм», «Ул. Серафимовича», «Ул. 9-й Гвардейской дивизии», «ЖК “Радуга”, “Ул. Оборонная”, “Ул. Связистов”, “Ул. Озерная”, “Ул. Новая Заря”, “Гипроуголь”, “Педагогический лицей им. А. С. Пушкина”, “Промышленная”, “Ул. Озерная”.