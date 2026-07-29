Новосибирские трамваи начнут останавливаться «по требованию»

Власти считают, что изменения позволят оптимизировать работу трамваев. Для выхода необходимо будет заранее нажать кнопку «остановка по требованию» в салоне вагона. Если такой сигнал не поступит и на остановке не будет ожидающих пассажиров, трамвай проследует без остановки.