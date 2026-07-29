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Новосибирские трамваи начнут останавливаться «по требованию»

В Новосибирске с 13 августа на десяти трамвайных маршрутах введут режим «остановка по требованию». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Источник: Сиб.фм

Власти считают, что изменения позволят оптимизировать работу трамваев. Для выхода необходимо будет заранее нажать кнопку «остановка по требованию» в салоне вагона. Если такой сигнал не поступит и на остановке не будет ожидающих пассажиров, трамвай проследует без остановки.

Посадка на остановках, переведенных в новый режим, будет осуществляться в обычном порядке.

Изменения затронут остановочные пункты: «Пос. Южный», «Ул. Танкистов», «Пер. Широкий», «Ул. Районная», «Сибирский грузовой терминал», «Ул. Ивана Титкова», «Сибэлектротерм», «Ул. Серафимовича», «Ул. 9-й Гвардейской дивизии», «ЖК “Радуга”, “Ул. Оборонная”, “Ул. Связистов”, “Ул. Озерная”, “Ул. Новая Заря”, “Гипроуголь”, “Педагогический лицей им. А. С. Пушкина”, “Промышленная”, “Ул. Озерная”.