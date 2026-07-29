Политолог Ухов: Путин показывает феноменальную волю к победе

И Путин с этой платформы не сдвинулся. Сейчас вот американцы заявляют о том, что договоренности в Анкоридже уже неактуальны и нужно что-то новое придумать. Ну что ж, мы публично сожалеем — но ведь войска движутся вперед. Освобождаются города на Донбассе, фактически бои уже завязались за Славянск и Краматорск. Упомянутое уже выше украинское судоходство так и вовсе «скончалось».