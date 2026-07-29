Праздник первого снопа отметили в Городецком округе

В деревне Кленово Городецкого округа на опытных полях колхоза имени Куйбышева прошел традиционный праздник первого снопа. Мероприятие ознаменовало начало уборочной кампании: первые колосья новых для Нижегородской области сортов озимой пшеницы — «Ермоловка» и «Болдинская» — срезали серпом.
В торжествах приняли участие министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, председатель областного Законодательного собрания Евгений Люлин, глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров, а также руководитель СПК «Колхоз им. Куйбышева» Евгений Кочетов. Вместе с ними в празднике участвовали работники хозяйства, школьники и воспитанники детского сада.
Программа мероприятия началась с традиционного молебна, который провел епископ Городецкий и Ветлужский Парамон. После этого почетные гости срезали первые колоски, а затем на поле вышли комбайны. Участников праздника угостили хлебом с солью, а юные артисты исполнили тематические песни.
Николай Денисов отметил, что уборочная кампания в регионе только набирает обороты: аграрии из 25 муниципалитетов уже приступили к работам. На данный момент убрано порядка тысячи гектаров, намолочено 30 тысяч тонн зерна. Урожайность составляет 34,5 центнера с гектара — это сопоставимо с показателями прошлого года, когда валовой сбор достиг почти 1,9 млн тонн. Министр подчеркнул, что, несмотря на непростые погодные условия, первые результаты вселяют оптимизм, а сельхозпроизводители рассчитывают на дальнейшее наращивание темпов уборки.
Евгений Люлин подчеркнул значимость праздника как символа уважения к крестьянскому труду и верности традициям. Он напомнил, что традиция празднования Дня снопа была возрождена в колхозе имени Куйбышева почти 40 лет назад по инициативе руководителя хозяйства Евгения Васильевича Кочетова. За эти годы локальное событие превратилось в масштабный праздник, куда приезжают представители власти и селекционеры, вручающие хозяйству сертификаты на новые сорта пшеницы.
Новые сорта «Ермоловка» и «Болдинская» разработаны компанией «Щёлково Агрохим», которая занимается селекцией сельхозкультур и производством средств защиты растений. По словам генерального директора компании, доктора химических наук, академика РАН Салиса Каракотова, сейчас компания расширяет географию полевых испытаний, смещая фокус на более северные регионы, включая Среднее и Верхнее Поволжье. Цель — создать сорта, которые будут отличаться высокой урожайностью, зимостойкостью и устойчивостью к фитопатогенам. Ожидается, что урожайность «Ермоловки» и «Болдинской» превысит среднероссийский показатель по озимой пшенице (45−48 центнеров с гектара).
Возрастное ограничение: 0+.