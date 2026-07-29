Праздник первого снопа отметили в Городецком округе

Николай Денисов отметил, что уборочная кампания в регионе только набирает обороты: аграрии из 25 муниципалитетов уже приступили к работам. На данный момент убрано порядка тысячи гектаров, намолочено 30 тысяч тонн зерна. Урожайность составляет 34,5 центнера с гектара — это сопоставимо с показателями прошлого года, когда валовой сбор достиг почти 1,9 млн тонн. Министр подчеркнул, что, несмотря на непростые погодные условия, первые результаты вселяют оптимизм, а сельхозпроизводители рассчитывают на дальнейшее наращивание темпов уборки.