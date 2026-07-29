Ветеран ФСБ рассказал, как мошенники используют Telegram-боты для обмана

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Мошенники используют боты Telegram для обмана, потому что там не нужно подтверждать свою личность, среди огромного количества отказов общаться с ними им достаточно зацепить 1% собеседников, заявил ветеран ФСБ Алексей Леонтьев.
ФСБ установила, что сотрудники спецслужб Украины посредством Telegram-сервиса знакомств «Дайвинчик» под видом девушек вступали в онлайн-контакт с российскими молодыми людьми, которые в развитие романтических отношений присылали геолокацию желаемого места встречи, как правило, в крупном торговом центре либо вблизи социально значимого объекта, а также оплачивали им билеты в кино, на концерты или подарки по направленным фишинговым ссылкам.
«Там достаточно легкий вход в эти ресурсы, то есть у нас нет необходимости верифицировать себя с помощью каких-то документов, осуществлять там видеозвонки, как в некоторых популярных сетях знакомств, чтобы подтвердить свою личность, хотя это тоже можно обойти, но здесь все упрощенное», — сказал Леонтьев.
«Несмотря на то, что они огромное количество отказов получают на те или иные действия, то есть не могут уговорить, но хотя бы один случай из 100, а может быть даже из 200 попыток, как правило, окупает все усилия, которые у них уже имели место», — добавил эксперт.