Синоптик пообещал «капризное» начало августа в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Погода в Санкт-Петербурге в начале августа будет капризной с ожидаемым понижением температуры на фоне смены атмосферных фронтов и циклона с дождями, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
«Наслаждаемся погодой в эти дни… так как начало месяца будет очень даже капризным. Опять фронты, циклон с дождями, да и очередное понижение температуры намечается», — написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил Колесов, в ближайшие дни в Петербурге будет сухо, тепло и солнечно. Температура в четверг составит до +25 градусов, в пятницу — 26−28 градусов тепла.
По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге около +20 градусов, скорость западного ветра не превышает семи метров в секунду.