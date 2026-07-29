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Синоптик пообещал «капризное» начало августа в Петербурге

Колесов: в Петербурге в начале августа ожидается понижение температуры.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Погода в Санкт-Петербурге в начале августа будет капризной с ожидаемым понижением температуры на фоне смены атмосферных фронтов и циклона с дождями, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

«Наслаждаемся погодой в эти дни… так как начало месяца будет очень даже капризным. Опять фронты, циклон с дождями, да и очередное понижение температуры намечается», — написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Колесов, в ближайшие дни в Петербурге будет сухо, тепло и солнечно. Температура в четверг составит до +25 градусов, в пятницу — 26−28 градусов тепла.

По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге около +20 градусов, скорость западного ветра не превышает семи метров в секунду.