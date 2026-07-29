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Водоёмы в трёх районах Волгоградской области кишат кишечной инфекцией

Такая ситуация характерна для прудов со стоячей водой.

Жителей Новониколаевского района предупреждают — на его территории нет оборудованных мест пляжного отдыха. Одна из причин — отсутствие подразделения спасателей Службы спасения на водах.

Вторая причина в том, что в ряде водоёмов, таких как пруды «Солдатский», «Огуречный» и другие, расположенные в сельских поселениях, вода не соответствует санитарным правилам. Она опасна для здоровья людей.

«Такая ситуация характерна для водоёмов со стоячей водой. Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воды в городе Урюпинске, а также Урюпинском, Нехаевском и Новониколаевском районах, и обнаружили в них возбудителя кишечной инфекции бактериальной природы — vibrio cholerae», — поясняет глава Новониколаевского района Сергей Парамонов.

Отдыхать на берегу водоема, не заходя в воду, можно. Ловить рыбу на удочку с одним крючком разрешено повсеместно.

Ранее Роспотребнадзор назвал разрешенные пляжи в Волгоградской области.

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