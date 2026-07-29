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Штормовое предупреждение в Челябинской области продлили до 31 июля

Ожидается жара до +36°С, ливни и град.

Сейчас в Ричмонде: +21° 4 м/с 88% 749 мм рт. ст. +23°

В Челябинской области опасные погодные явления сохранятся ещё двое суток, 30 и 31 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Синоптики предупреждают: в эти дни в отдельных районах области ожидаются грозы, очень сильные дожди, ливни, местами крупный град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду и более. При этом 30 июля в отдельных территориях сохранится аномальная жара — столбики термометров поднимутся до +36°С.

Среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 7 градусов и более. Специалисты предупреждают, что резкая смена погоды может привести к подтоплениям отдельных участков местности и подъемам уровней воды в реках из-за обильных осадков.

МЧС рекомендует жителям быть внимательными, не находиться рядом с деревьями и шаткими конструкциями, не оставлять автомобили под навесами и линиями электропередачи. В случае ЧП — звонить 101 или 112.

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