Штормовое предупреждение в Челябинской области продлили до 31 июля

В Челябинской области опасные погодные явления сохранятся ещё двое суток, 30 и 31 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Синоптики предупреждают: в эти дни в отдельных районах области ожидаются грозы, очень сильные дожди, ливни, местами крупный град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду и более. При этом 30 июля в отдельных территориях сохранится аномальная жара — столбики термометров поднимутся до +36°С.
Среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 7 градусов и более. Специалисты предупреждают, что резкая смена погоды может привести к подтоплениям отдельных участков местности и подъемам уровней воды в реках из-за обильных осадков.
МЧС рекомендует жителям быть внимательными, не находиться рядом с деревьями и шаткими конструкциями, не оставлять автомобили под навесами и линиями электропередачи. В случае ЧП — звонить 101 или 112.