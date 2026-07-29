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В Багратионовске приступили к благоустройству сквера с мемориальным комплексом

Работы выполняет компания «Максстрой» за 21,8 млн рублей.

В Багратионовске приступили к благоустройству сквера с мемориальным комплексом. Об этом сообщили на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».

«В Багратионовске начались работы по благоустройству сквера Памяти защитников Отечества. Планируемый срок сдачи объекта — октябрь текущего года», — говорится в сообщении.

Благоустройством занимается ООО «Максстрой». В июне с компанией заключили контракт на 21,8 миллиона рублей.

На территории заменят освещение, обустроят тротуар и высадят газон. Там также появятся 16 скамеек и шесть урн. В сквере обустроят мемориальную зону с железобетонным основанием, пьедесталом, гранитными плитами и декоративным элементом в виде летящих журавлей.

Общественная территория располагается на улице Калининградской. В сквере установлены бюсты советских политических деятелей: Ленина, Кирова, Калинина и Дзержинского.

Фото: администрация Багратионовского округа, «ВКонтакте».