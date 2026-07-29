В Багратионовске приступили к благоустройству сквера с мемориальным комплексом. Об этом сообщили на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».
«В Багратионовске начались работы по благоустройству сквера Памяти защитников Отечества. Планируемый срок сдачи объекта — октябрь текущего года», — говорится в сообщении.
Благоустройством занимается ООО «Максстрой». В июне с компанией заключили контракт на 21,8 миллиона рублей.
На территории заменят освещение, обустроят тротуар и высадят газон. Там также появятся 16 скамеек и шесть урн. В сквере обустроят мемориальную зону с железобетонным основанием, пьедесталом, гранитными плитами и декоративным элементом в виде летящих журавлей.
Общественная территория располагается на улице Калининградской. В сквере установлены бюсты советских политических деятелей: Ленина, Кирова, Калинина и Дзержинского.
Фото: администрация Багратионовского округа, «ВКонтакте».