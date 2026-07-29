В Багратионовске приступили к благоустройству сквера с мемориальным комплексом

На территории заменят освещение, обустроят тротуар и высадят газон. Там также появятся 16 скамеек и шесть урн. В сквере обустроят мемориальную зону с железобетонным основанием, пьедесталом, гранитными плитами и декоративным элементом в виде летящих журавлей.