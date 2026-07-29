Норильчанин рассчитался с долгом краснокнижным осетром

В Норильске Красноярского края перед судом предстанет 40-летний местный житель, которого обвиняют в незаконном обороте краснокнижной рыбы.
По данным прокуратуры, в декабре 2024 года мужчина потребовал от знакомого вернуть долг в 50 тыс. рублей. Денег у должника не оказалось, и вместо них он предложил 8 сибирских осетров. Эта рыба занесена в Красную книгу России. Норильчанин согласился.
«Мужчина прикинул: продаст дороже. И согласился. Нашёл знакомого, который торговал рыбой, и сбыл осетра по 1 тыс. рублей за килограмм. Выручил 90 тысяч. Долг был возвращён — с процентами», — сообщили в прокуратуре.
Следствие установило, что документов на рыбу не было. При этом обвиняемый знал, что осетр относится к краснокнижным видам. Экспертиза подтвердила, что рыба была выловлена в естественной среде, а не выращена на ферме.
Ущерб государству от незаконного вылова 8 осетров оценили почти в 3,9 млн рублей. Человека, который выловил рыбу, также ищут. В отношении неустановленного лица возбуждено отдельное уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу России).
Дело рассмотрит Норильский городской суд.