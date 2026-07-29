Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере Красноярского края у браконьера изъяли 13 литров черной икры

Полицейские Туруханского округа задержали 35-летнего местного жителя, у которого при обыске были найдены банки с черной икрой и коробки с.

Полицейские Туруханского округа задержали 35-летнего местного жителя, у которого при обыске были найдены банки с черной икрой и коробки с осетриной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении ранее несудимого молодого мужчины. В доме у задержанного правоохранители обнаружили и изъяли 53 банки по 250 мл черной икры и 400 килограммов осетрины: 23 картонных коробки, 30 банок (по 500 мл), 10 полиэтиленовых пакетов. Мужчина рассказал, что браконьерскую продукцию собирался продавать на проходящие речные суда. Он также признался, что в доме незаконно хранится винтовка и несколько патронов. Их мужчина якобы нашел в лесу. Оружие также изъято.