На севере Красноярского края у браконьера изъяли 13 литров черной икры

Полицейские Туруханского округа задержали 35-летнего местного жителя, у которого при обыске были найдены банки с черной икрой и коробки с осетриной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении ранее несудимого молодого мужчины. В доме у задержанного правоохранители обнаружили и изъяли 53 банки по 250 мл черной икры и 400 килограммов осетрины: 23 картонных коробки, 30 банок (по 500 мл), 10 полиэтиленовых пакетов. Мужчина рассказал, что браконьерскую продукцию собирался продавать на проходящие речные суда. Он также признался, что в доме незаконно хранится винтовка и несколько патронов. Их мужчина якобы нашел в лесу. Оружие также изъято.