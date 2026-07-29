Команда металлургов взяла бронзу на ТИМ «Бирюса» среди 20 корпораций

На Всероссийском форуме ТИМ «Бирюса» в смене «Мы — профессионалы» встретились представители 20 крупнейших корпораций. Команду РУСАЛа составили 36 молодых специалистов с 22 предприятий компании.
С первых дней участники проявили себя как инициативные организаторы: запустили «Бирюсинскую почту», языковой клуб, мастер-классы по татуировкам и плетению брелков, интеллектуальные игры и музыкальное лото. Также активно включались в спортивные состязания и конкурсы других команд.
Образовательная программа форума была насыщенной: лекции, обсуждения карьерного роста, корпоративной культуры и проектной деятельности. Это помогло участникам определить свои профессиональные ориентиры.
Одна из ключевых ценностей «Бирюсы» — её атмосфера открытости и командного духа. Галина Олефир из Братска, участница форума, поделилась:
«Главный закон успеха: результата добиваются не одиночки, а сплочённые единомышленники. Новые знакомства и позитивный настрой помогли нам занять почётное 3-е место!».
«Мы взяли золото в мини-футболе и забеге, бронзу в волейболе и перетягивании каната. Но главное — команда, с которой всё это прошло. Вы — супер!» — отметил куратор спортивного направления Роман Симонов с КрАЗа.