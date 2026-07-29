С площади Павших Борцов в Волгограде убрали постамент памятника Невскому

На том месте, где была круговая развязка у памятника, уложат новый асфальт, а городские власти изменят схему движения. Подрядчик обновляет дорожное покрытие на всех прилегающих к площади Павших Борцов улицах. Волгоградцы отмечают, что сроки благоустройства площади затягиваются. На одном из последних совещаний на объекте глава региона пообещал, что все работы здесь будут окончены в текущем году.