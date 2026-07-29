Минтруд РТ напомнил о мерах поддержки многодетных семей

По ее словам, недавно депутатами Госсовета РТ была поддержана инициатива Рустама Минниханова о том, чтобы продлить для многодетных семей льготы на детей в возрасте до 23 лет, если старший ребенок — инвалид. Кроме того, в республике в два раза увеличены «сельские выплаты».