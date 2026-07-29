Кадровый военный стал министром безопасности Белгородской области

Алмаз Хазиев в 2024 году участвовал в отборе в федеральную кадровую программу «Время героев». Тогда в ролике от Минобороны его назвали гвардии полковником и командиром артиллерийской бригады. Господин Хазиев рассказал, что служил в вооруженных силах РФ с 16 лет, с 2000 года начал набирать управленческий опыт. Принимал участие в боевых действиях в Сирии и в зоне спецоперации.