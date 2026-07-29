В Калининградской области за год провели 85 экспертиз по включению памятников в федеральный реестр

За прошлый год в Калининградской области региональная cлужба госохраны объектов культурного наследия рассмотрела результаты 85 экспертиз на признание объектов выявленными объектами культурного наследия. Большинство из них стали положительными — с рекомендацией включить объект в реестр. Есть и отрицательные, в связи с полной утратой историко-культурной ценности объектов. Об этом сказал на пресс-конференции в «ТАСС-Калининград» руководитель службы Евгений Маслов.