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В Калининградской области за год провели 85 экспертиз по включению памятников в федеральный реестр

Часть из экспертиз стали отрицательными.

Источник: Комсомольская правда

За прошлый год в Калининградской области региональная cлужба госохраны объектов культурного наследия рассмотрела результаты 85 экспертиз на признание объектов выявленными объектами культурного наследия. Большинство из них стали положительными — с рекомендацией включить объект в реестр. Есть и отрицательные, в связи с полной утратой историко-культурной ценности объектов. Об этом сказал на пресс-конференции в «ТАСС-Калининград» руководитель службы Евгений Маслов.

По закону статус выявленных ОКН является промежуточным на пути к признанию объекта памятником, но уже достаточным для того, чтобы защитить его от сноса.

Глава службы заявил, что по закону с инициативой по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в службу могут обращаться даже граждане.

По его словам, в Калининградской области на учете стоит более 2 тысяч ОКН федерального, регионального и муниципального значения. Полтысячи из всех ОКН региона это археологические памятники, столько же — жилые дома.

Маслов отметил, что «этот список далеко не закрыт».

Ранее мы рассказали о том, как в Калининграде варварски снесли историческое здание на Правой набережной. Домик необычного вида входил в комплекс мельницы Кёнигсберга.

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