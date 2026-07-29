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Городские службы Нижнего Новгорода готовятся к грозовой волне 29 июля

Непогода пришла в Москву во вторник, теперь ее ждут в столице Приволжья.

Источник: Живем в Нижнем

Грозовые ливни придут в Нижний Новгород из Москвы, где в минувший вторник выпало до 8 литров дождя на метр квадратный. Городские службы столицы ПФО готовятся к ненастью, сообщили в мэрии.

По прогнозам синоптиков, погода испортится уже сегодня, 29 июля. Около трех часов дня в региональном центре начнется дождь. Он задержится в городе до субботы.

«Самым дождливым днем станет четверг — 22 мм осадков, в пятницу тоже значительное количество — 18 мм, при этом температура будет снижаться», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

В настоящий момент городские службы заняты очисткой стоков и подготовкой водооткачивающей техники: она может пригодиться в самое ближайшее время.

Как отметили в дептрансе, неблагополучных с точки зрения подтоплений участков в столице ПФО стало меньше. Улучшению обстановки способствовал ремонт ливневок на Ковалихинской, Алексеевской и Черном пруду.