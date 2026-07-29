Турникеты заменят на станции метро «Московская» в Нижнем Новгороде

Как сообщает Нижегородское метро, с сегодняшнего дня и до окончания работ для прохода на вестибюле № 1 (выход к Метромосту и улице Советской) будет закрыта линейка турникетов выходной группы с 19 по 27, а выход будет осуществляться через линейку турникетов с 28 по 35.