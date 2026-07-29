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Турникеты заменят на станции метро «Московская» в Нижнем Новгороде

Замена будет проходить в несколько этапов, чтобы минимизировать неудобства.

Турникетное оборудование заменят на станции метро «Московская» в Нижнем Новгороде. Схема прохода пассажиров в связи с плановой заменой элементов будет изменяться, сообщили в ЦРТС.

Замена будет проходить в несколько этапов, чтобы минимизировать неудобства. На станции будут установлены временные информационные указатели.

Как сообщает Нижегородское метро, с сегодняшнего дня и до окончания работ для прохода на вестибюле № 1 (выход к Метромосту и улице Советской) будет закрыта линейка турникетов выходной группы с 19 по 27, а выход будет осуществляться через линейку турникетов с 28 по 35.

Напомним, что второй тоннелепроходческий щит запустили с улицы Горького в сторону площади Свободы.