Турникеты заменят на станции метро «Московская» в Нижнем Новгороде

Турникетное оборудование заменят на станции метро «Московская» в Нижнем Новгороде. Схема прохода пассажиров в связи с плановой заменой элементов будет изменяться, сообщили в ЦРТС.
Замена будет проходить в несколько этапов, чтобы минимизировать неудобства. На станции будут установлены временные информационные указатели.
Как сообщает Нижегородское метро, с сегодняшнего дня и до окончания работ для прохода на вестибюле № 1 (выход к Метромосту и улице Советской) будет закрыта линейка турникетов выходной группы с 19 по 27, а выход будет осуществляться через линейку турникетов с 28 по 35.
Напомним, что второй тоннелепроходческий щит запустили с улицы Горького в сторону площади Свободы.