Более 20 тысяч нижегородских семей уже получили новую выплату от Соцфонда

В Нижегородской области набирает обороты новая мера поддержки работающих родителей — семейная выплата от Социального фонда России. Ей уже воспользовались свыше 20 тысяч жителей региона. Выплата предполагает возврат части уплаченного НДФЛ за 2025 год и начала действовать в 2026 году.
Прием заявлений открылся 1 июня, и менее чем за два месяца нижегородцам перечислили в общей сложности 541 млн рублей. В ближайшее время деньги поступят еще 19 тысячам родителей, чьи заявки одобрены.
Право на выплату имеют семьи, где воспитывают двоих и более детей — в возрасте до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок учится очно. Размер поддержки рассчитывается индивидуально: он зависит от официального дохода родителя и суммы уплаченного им НДФЛ. При этом возвращается не 13% налога, а 6%, а разница — 7% — и составляет сумму единовременной выплаты.
Для получения средств необходимо соответствовать ряду критериев: родитель должен быть гражданином РФ и постоянно проживать на территории страны. Кроме того, среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратной величины регионального прожиточного минимума — в Нижегородской области в 2025 году он составил 16669 рублей. Также проводится комплексная оценка имущественного положения семьи — по аналогии с механизмом назначения единого пособия.
Подать заявление можно до 1 октября 2026 года. Доступны несколько способов: через портал госуслуг, лично в клиентской службе отделения СФР или в МФЦ. Срок рассмотрения заявки — до 10 рабочих дней. Важный нюанс: выплату вправе оформить каждый из работающих родителей. Об этом рассказала управляющий отделением СФР по Нижегородской области Арина Садулина.
Одними из первых выплату оформили многодетные супруги Князевы из Нижнего Новгорода, воспитывающие четверых детей.
«Мы подали заявление сразу, как только начался прием документов. Для большой семьи любая дополнительная поддержка — это возможность направить больше средств на детей: их образование, развитие, подготовку к школе. Очень важно, что сегодня государство поддерживает работающие семьи с детьми и делает это через понятные и доступные механизмы», — отметили родители.
Министр социальной политики и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых подчеркнул, что новая выплата дополняет комплекс региональных мер поддержки. Так, семья Князевых, где недавно родился четвертый ребенок, может также воспользоваться Родительским основным доходом, выбрать электронный сертификат «Подарок новорожденному» либо иной подходящий формат помощи.
Все эти меры реализуются в рамках программы «ОСНОВА — нижегородский проект жизни», стартовавшей 1 июля 2025 года по инициативе губернатора Глеба Никитина. Программа — ключевой элемент регионального Пятилетия семьи (2025−2030 годы) и направлена на выполнение задач нацпроекта «Семья».
Помимо федеральной выплаты, нижегородские семьи могут рассчитывать и на другие формы поддержки в рамках «демографического меню» Минтруда России. Среди них — услуги социальной няни, прокат предметов первой необходимости для новорожденных, единовременные выплаты студенткам очной формы обучения, ожидающим ребенка, и молодым многодетным семьям. Кроме того, пары, планирующие пополнение, могут воспользоваться дополнительными квотами на ЭКО.
Напомним, национальный проект «Семья» охватывает широкий спектр направлений: от расширения мер поддержки до создания условий для активного долголетия и обеспечения доступной медпомощи. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина.