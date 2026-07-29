Более 20 тысяч нижегородских семей уже получили новую выплату от Соцфонда

Право на выплату имеют семьи, где воспитывают двоих и более детей — в возрасте до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок учится очно. Размер поддержки рассчитывается индивидуально: он зависит от официального дохода родителя и суммы уплаченного им НДФЛ. При этом возвращается не 13% налога, а 6%, а разница — 7% — и составляет сумму единовременной выплаты.