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В Енисее недалеко от Игарки нашли тело утонувшего мужчины

В Красноярском крае в 55 километрах от Игарки в реке Енисей обнаружили тело утонувшего мужчины.

В Красноярском крае в 55 километрах от Игарки в реке Енисей обнаружили тело утонувшего мужчины. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сейчас проводятся следственные мероприятия, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Это уже второй случай гибели на воде, о котором стало известно за сегодня. Ранее сообщалось, что в Норильске полиция выясняет обстоятельства смерти 16-летнего подростка, погибшего на озере Тундра.

В ГУ МЧС призвали жителей края соблюдать правила безопасности: купаться только на официально открытых пляжах, не оставлять детей без присмотра у воды и не заходить в водоемы в состоянии алкогольного опьянения.

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