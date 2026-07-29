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Аномальная жара с температурой +30 градусов и выше сохранится в НСО до 5 августа

Аномальная жара задержится в Новосибирской области до 5 августа.

Сейчас в Ричмонде: +21° 4 м/с 88% 749 мм рт. ст. +23°
Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области установится продолжительный период аномальной жары. С 29 июля по 5 августа в отдельных районах региона температура воздуха будет подниматься до +30 градусов и выше, сообщили в областной системе РСЧС.

На фоне жаркой погоды возрастает риск происшествий на водоёмах. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность во время отдыха у воды, не заходить в неё в состоянии алкогольного опьянения и не оставлять детей без присмотра.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру экстренных служб 112.

Ранее редакция «Om1 Новосибирск» сообщала о заметных событиях городской жизни: мать погибшего студента из Новосибирска добивается расследования его таинственной смерти, в зоопарке поселилась новая альпака по кличке Плюша, которую привезли из Чили, а сезон маслят уже открыт — грибники делятся удачными местами в области. Больше новостей о жизни Новосибирска, городских изменениях и важных событиях — на «Om1 Новосибирск».