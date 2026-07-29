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Свыше 40 мм осадков может выпасть в Нижнем Новгороде в конце недели

Город готовится к затяжным ливням, которые принесет высотный циклон, пришедший в центральную часть России.

Источник: Нижегородская правда

Более половины месячной нормы осадков может выпасть в Нижнем Новгороде до конца недели. Как сообщили в мэрии, город готовится к затяжным ливням, которые принесет высотный циклон, пришедший в центральную часть России.

По сообщениям ГУ МЧС России по Нижегородской области, в регион придут сильные дожди с грозами, локально град. Ветер усилится до 14 — 19 м/с, видимость в дожде ухудшится до 500 метров и ниже. Непогода начнется с юго-западных районов, сохранится до конца дня и в течение суток 30 июля.

По прогнозам синоптиков, до конца недели в городе может выпасть более 40 мм осадков — это свыше половины месячной нормы июля, которая составляет 74−75 мм. В связи с этим городские службы переведены в режим оперативной готовности и уже начали подготовку к непогоде.

По данным специалистов, дождь с высокой вероятностью начнется 29 июля около 14−15 часов и с разной интенсивностью будет идти до субботы включительно. Самым дождливым днем станет четверг — ожидается до 22 мм осадков. В пятницу прогнозируется еще около 18 мм дождя, при этом температура воздуха снизится.

В преддверии непогоды дорожные службы очищают дождеприемные лотки и ливневые стоки, а также готовят к работе водооткачивающую технику, которая будет дежурить на участках, где ранее чаще всего возникали подтопления.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что комплексные учения по гражданской обороне проходят в Дзержинске.

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