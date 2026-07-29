Движение на М4 «Дон» в Ростовской области ограничат с 30 июля по 13 августа

Ограничения связаны с масштабной реконструкцией трассы на участке с 933-го по 1024-й километр — от Каменска-Шахтинского до Шахт. В рамках работ этот отрезок расширят до шести полос, возведут новые развязки и реконструируют существующие мосты. Завершить реконструкцию Автодор планирует в 2027 году, после чего участок станет платным.