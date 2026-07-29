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Поддубный назвал анонимные каналы оружием информационного воздействия

Поддубный назвал анонимные каналы информационным оружием против россиян.

Источник: © РИА Новости

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 29 июл — РИА Новости. Анонимные каналы в социальных сетях превратились в оружие информационного воздействия на российское общество из-за отсутствия персональной ответственности их авторов за достоверность информации, считает кандидат в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия», известный военкор Евгений Поддубный.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» проходит в среду в подмосковном Солнечногорске. Поддубный принял участие в сессии на тему: «Политические лидеры нового времени: стратегический выбор и решения».

«Современная система (информирования — ред.) часто лишает нас персональной ответственности за достоверность информации. Потому что очень много анонимных каналов, очень много каналов, авторство которых проверить невозможно, это воспринималось на заре развития интернета как некая свобода, свобода слова. Но сейчас это превратилось в настоящее грозное оружие против нас же», — сказал Поддубный в ходе форума.

Он подчеркнул, что отсутствие личной ответственности за достоверность информации стало инструментом «агрессивного информационного воздействия» на общество.

«В традиционных средствах массовой информации не просто же так всегда человек слышит фамилию после того, как заканчивается процесс информирования. Это и есть личная и персональная ответственность различных уровней», — добавил Поддубный.

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