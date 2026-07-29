Поддубный назвал анонимные каналы оружием информационного воздействия

«Современная система (информирования — ред.) часто лишает нас персональной ответственности за достоверность информации. Потому что очень много анонимных каналов, очень много каналов, авторство которых проверить невозможно, это воспринималось на заре развития интернета как некая свобода, свобода слова. Но сейчас это превратилось в настоящее грозное оружие против нас же», — сказал Поддубный в ходе форума.