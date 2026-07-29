Красноярцев приглашают на атмосферный концерт в Фанпарке «Бобровый лог»

Завтра, 30 июля, в Фанпарке «Бобровый лог» состоится атмосферный концерт с живой музыкой и отличным настроением. На сцене выступит кроссовер‑группа «Эквилибриум»: коллектив соединяет классику с роком, поп‑музыкой и этническими мотивами. В программе — рок‑обработки классических произведений, любимые композиции и авторские песни группы.