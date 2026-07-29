Красноярцев приглашают на атмосферный концерт в Фанпарке «Бобровый лог»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Классика, рок и летний вечер под открытым небом — таким обещает быть вечер будущего четверга.
Завтра, 30 июля, в Фанпарке «Бобровый лог» состоится атмосферный концерт с живой музыкой и отличным настроением. На сцене выступит кроссовер‑группа «Эквилибриум»: коллектив соединяет классику с роком, поп‑музыкой и этническими мотивами. В программе — рок‑обработки классических произведений, любимые композиции и авторские песни группы.
Концерт начнется в 19:00, а перед этим в 18:00 для юных гостей состоится развлекательная программа. Вход свободный.
«Приглашаем провести летний вечер всей семьёй: живая музыка, свежий воздух и отличное настроение станут прекрасным завершением дня», — пишут в соцсетях Фанпарка.
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