В Сызрани открыли первую «умную» спортплощадку

Первая «умная» спортивная площадка появилась на старейшем стадионе Сызрани в Самарской области в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Всего в этом году в городе откроется 3 таких объекта, сообщили в администрации городского округа.
«Открытие современной “умной” спортивной площадки — это продолжение традиций и истории сызранского спорта. Уверен, что возможности новой площадки привлекут любителей здорового образа жизни разных поколений. А кому-то дадут старт в спортивной карьере», — сказал руководитель управления физической культуры и спорта городской администрации Андрей Елистархов.
«Умная» площадка включает в себя многофункциональную зону для занятия мини-футболом, баскетболом и волейболом, а также зону тренажеров. Если отсканировать QR-код на тренажере через мобильный телефон, открывается доступ к информации о тренировках.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.