Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сызрани открыли первую «умную» спортплощадку

На объекте размещен QR-код, который дает доступ к информации о тренировках.

Источник: Национальные проекты России

Первая «умная» спортивная площадка появилась на старейшем стадионе Сызрани в Самарской области в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Всего в этом году в городе откроется 3 таких объекта, сообщили в администрации городского округа.

«Открытие современной “умной” спортивной площадки — это продолжение традиций и истории сызранского спорта. Уверен, что возможности новой площадки привлекут любителей здорового образа жизни разных поколений. А кому-то дадут старт в спортивной карьере», — сказал руководитель управления физической культуры и спорта городской администрации Андрей Елистархов.

«Умная» площадка включает в себя многофункциональную зону для занятия мини-футболом, баскетболом и волейболом, а также зону тренажеров. Если отсканировать QR-код на тренажере через мобильный телефон, открывается доступ к информации о тренировках.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.