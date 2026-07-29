Тигров, подаренных Россией Казахстану, скоро выпустят в дикую природу

В конце мая Россия в рамках программы восстановления популяции тигра в Казахстане передала из Хабаровского края четырех амурских тигров. Животных разместили в специально подготовленных вольерах государственного природного резервата «Иле-Балхаш» на юге республики. Президент РФ Владимир Путин назвал этот проект примером партнерства России и Казахстана в природоохранной сфере. Позже по согласованию сторон тиграм дали имена, символизирующие сотрудничество двух стран и связь с природой Центральной и Восточной Азии: самца назвали Амур, тигрицу — Умит (в переводе с казахского — Надежда), а двух тигрят — Туран и Уссури.