Тигров, подаренных Россией Казахстану, скоро выпустят в дикую природу

АЛМА-АТА, 29 июл — РИА Новости. Двух из четырех амурских тигров, переданных Россией Казахстану, планируют выпустить в дикую природу в ближайший месяц после оценки готовности животных к самостоятельной жизни, сообщает министерство экологии республики.
В конце мая Россия в рамках программы восстановления популяции тигра в Казахстане передала из Хабаровского края четырех амурских тигров. Животных разместили в специально подготовленных вольерах государственного природного резервата «Иле-Балхаш» на юге республики. Президент РФ Владимир Путин назвал этот проект примером партнерства России и Казахстана в природоохранной сфере. Позже по согласованию сторон тиграм дали имена, символизирующие сотрудничество двух стран и связь с природой Центральной и Восточной Азии: самца назвали Амур, тигрицу — Умит (в переводе с казахского — Надежда), а двух тигрят — Туран и Уссури.
«На сегодняшний день вопрос выпуска взрослых тигров находится на завершающей стадии рассмотрения. При сохранении текущих положительных результатов и успешном прохождении заключительных этапов оценки выпуск может состояться уже в ближайший месяц. Однако точная дата будет определена исключительно после завершения всех предусмотренных процедур и получения соответствующих заключений специалистов», — приводит комментарий минэкологии госагентство «Казинформ».
Уточняется, что в случае положительного решения двух взрослых тигров выпустят на территорию государственного природного резервата «Иле-Балхаш». В ведомстве также отметили, что животные находятся в хорошем физическом состоянии, а их поведение соответствует поведению диких тигров: при приближении людей они удаляются, избегая контакта, и не проявляют агрессии.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
Международный день тигра ежегодно отмечается 29 июля. Праздник учредили в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» по инициативе 13 стран, на территории которых обитают эти хищники.