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Digi24: движение судов в румынском порту Констанцы приостанавливали из-за угрозы взрыва

В румынском порту Констанца временно приостанавливали движение судов из-за угрозы взрыва. И. о. министра обороны страны Раду Мируцэ заявили, что сообщение о бомбе было сгенерировано с помощью ИИ и поступило с номеров с префиксами Украины и Польши.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Газета.Ру

Маневры по входу и выходу судов в румынском порту Констанца были временно приостановлены из-за сообщения о заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщает румынский телеканал Digi24.

По данным властей, около 11:26 в службу экстренной помощи 112 поступил звонок от сотрудника Румынского морского управления (ANR). Он сообщил, что на корпоративную телефонную сеть учреждения пришло записанное аудиосообщение на румынском языке о якобы заложенных бомбах в районе пассажирского терминала.

Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ в эксклюзивном комментарии Digi24 раскрыл детали расследования: звонки с угрозами поступали с двух иностранных номеров — с украинским и польским префиксами.

«Был зафиксирован сигнал о бомбе с двух номеров из-за пределов Румынии — с префиксами Украины и Польши. Через эти телефоны было передано аудиосообщение на румынском языке, которое, по оценке наших специалистов, создано с помощью искусственного интеллекта. Порт не закрывался полностью, но люди были эвакуированы из отдельных зданий, где это посчитали необходимым сотрудники Службы румынской разведки», — заявил Мируцэ.

Как уточнил префект уезда Констанца Адриан Пикою, массовой эвакуации всего порта не потребовалось. Тем не менее около 11:40 маневры судов были приостановлены, а въезд на территорию ограничен для обеспечения работы саперов и спецслужб.

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