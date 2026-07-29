Digi24: движение судов в румынском порту Констанцы приостанавливали из-за угрозы взрыва

«Был зафиксирован сигнал о бомбе с двух номеров из-за пределов Румынии — с префиксами Украины и Польши. Через эти телефоны было передано аудиосообщение на румынском языке, которое, по оценке наших специалистов, создано с помощью искусственного интеллекта. Порт не закрывался полностью, но люди были эвакуированы из отдельных зданий, где это посчитали необходимым сотрудники Службы румынской разведки», — заявил Мируцэ.