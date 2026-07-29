ЖКХ сказало белорусам, куда нельзя выбрасывать старые оконные рамы из дерева

В Беларуси запрещено выбрасывать старые оконные рамы из дерева в контейнеры для твердых коммунальных отходов. Об этом в ЖКХ Минской области рассказали sb.by.
Так, белорусов предупредили, что законодательством запрещается выбрасывать деревянные оконные рамы в обычные контейнеры для ТКО, такой мусор должен складироваться на специальных площадках для крупногабаритных отходов.
— Оконные рамы относятся к древесным отходам и подлежат раздельному сбору, — пояснили на предприятии.
Еще мы писали, что экс-директор Гродненского мясокомбината набрал взяток на 1,8 млн и вовлек в махинации дочь.
А вот что известно о ЧП с обрушением конструкций на строительстве ЖК Depo в Минске 29 июля 2026 года.