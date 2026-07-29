Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЖКХ сказало белорусам, куда нельзя выбрасывать старые оконные рамы из дерева

ЖКХ сказало белорусам, куда нельзя выбрасывать старые оконные рамы.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси запрещено выбрасывать старые оконные рамы из дерева в контейнеры для твердых коммунальных отходов. Об этом в ЖКХ Минской области рассказали sb.by.

Так, белорусов предупредили, что законодательством запрещается выбрасывать деревянные оконные рамы в обычные контейнеры для ТКО, такой мусор должен складироваться на специальных площадках для крупногабаритных отходов.

— Оконные рамы относятся к древесным отходам и подлежат раздельному сбору, — пояснили на предприятии.

Еще мы писали, что экс-директор Гродненского мясокомбината набрал взяток на 1,8 млн и вовлек в махинации дочь.

А вот что известно о ЧП с обрушением конструкций на строительстве ЖК Depo в Минске 29 июля 2026 года.