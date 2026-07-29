Сбер рассказал нижегородским застройщикам о ситуации на первичном рынке жилья

«Механизм КРТ — это не про отдельные дома, а про полноценную и сбалансированную городскую среду: жильё, соцобъекты, транспорт, благоустройство. Это и есть главный вызов — чтобы квартал был не просто набором зданий, а формировал полноценное пространство для жизни. Проекты КРТ требуют серьёзной проработки: процесс долгий, и многое зависит от принятых на старте решений. Банки задают важные критерии: проект должен иметь реалистичную финансовую модель, контролируемые риски и понятную экономику. Именно это обеспечивает устойчивость проектов и защищает интересы и инвесторов, и жителей. Открытый диалог помогает всем сторонам говорить на одном языке и реализовывать проекты, которые действительно нужны городу», — министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева.