Сбер рассказал нижегородским застройщикам о ситуации на первичном рынке жилья

В общественном пространстве «Гараж» от Сбера состоялся круглый стол для нижегородских застройщиков. Представители банка, Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области и регионального управления Росреестра проанализировали динамику первичного рынка недвижимости и его влияние на ипотечное кредитование.
По данным аналитиков Сбера, доля первичного рынка в регионе в общей структуре выдач составляет 31%. В первом полугодии 2026 года объем кредитования на покупку квартир в новостройках превысил 11 млрд рублей, показав рост в 1,5 раза к аналогичному периоду прошлого года. Количество выданных кредитов также увеличилось в 1,5 раза, а пик спроса пришелся на январь.
«Спрос на ипотеку в сегменте новостроек в Нижегородской области продолжает расти. В июне мы выдали на 69% больше ипотечных кредитов, чем в мае. Отмечу, что открытый диалог между банком, застройщиками и представителями власти играет немаловажную роль для устойчивого развития первичного рынка недвижимости. Такие встречи помогают участникам обмениваться экспертизой, лучше понимать потребности покупателей и совместно находить решения для реализации востребованных жилищных проектов», — управляющий Нижегородским отделением Сбербанка Наталья Демина.
Нижегородские застройщики активно выводят на рынок новые проекты комплексного развития территорий. Здесь особенно ценно партнёрство: власть, застройщики и банки должны работать в связке.
«Механизм КРТ — это не про отдельные дома, а про полноценную и сбалансированную городскую среду: жильё, соцобъекты, транспорт, благоустройство. Это и есть главный вызов — чтобы квартал был не просто набором зданий, а формировал полноценное пространство для жизни. Проекты КРТ требуют серьёзной проработки: процесс долгий, и многое зависит от принятых на старте решений. Банки задают важные критерии: проект должен иметь реалистичную финансовую модель, контролируемые риски и понятную экономику. Именно это обеспечивает устойчивость проектов и защищает интересы и инвесторов, и жителей. Открытый диалог помогает всем сторонам говорить на одном языке и реализовывать проекты, которые действительно нужны городу», — министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева.
Напомним, улучшение жилищных условий людей является одной из ключевых целей федерального проекта «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В рамках нацпроекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным, также проводится работа по созданию всей необходимой социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.