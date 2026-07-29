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Дожди, грозы и град накроют Свердловскую область 30 и 31 июля

Свердловское МЧС выпустило очередное предупреждение о непогоде.

Сейчас в Ричмонде: +22° 4 м/с 88% 749 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области 30 и 31 июля синоптики прогнозируют сильные ливни, грозы, град и порывы ветра до 25 метров в секунду. Об этом жителей предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

— По возможности не выходите на улицу в период непогоды. Закройте окна, двери и балконы. Если вы оказались на улице во время сильного ветра — избегайте открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев, — пояснили в ведомстве.

Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок и не парковать машину под деревьями, щитами или другими слабыми конструкциями — из-за сильного ветра они могут упасть и повредить транспорт.

Если вы уже оказались на дороге во время непогоды, спасатели советуют снизить скорость и включить аварийную сигнализацию. Дело в том, что видимость будет ухудшена из-за дождя и града, а покрытие будет скользким.

Напомним, что ливни, согласно прогнозам синоптиков, прекратятся только ко вторнику 4 августа.

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