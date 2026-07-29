Невидимая угроза: что важно знать о диагностике и лечении гепатита С

Современные методы терапии помогают избавиться от гепатита даже тем пациентам, которые болели не один год. Например, в Чувашской Республике 42-летний мужчина долгое время жил с опасным вирусом и не замечал каких-либо симптомов. После грамотной консультации у врача пациента включили в региональный проект по борьбе с гепатитом С и назначили эффективное лечение. Три месяца спустя контрольные анализы показали: заболевание удалось победить. Сейчас мужчина ведет здоровый образ жизни и наблюдается у специалистов.