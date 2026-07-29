Невидимая угроза: что важно знать о диагностике и лечении гепатита С

Незаметный и очень опасный — гепатит С непросто выявить вовремя. Сейчас во многих странах организуют лекции и встречи, где врачи рассказывают об этом вирусном заболевании, которое поражает печень и может годами протекать бессимптомно. Многие из них приурочены к Всемирному дню борьбы с гепатитом, который ежегодно проводят 28 июля.
Особое внимание профилактике этого заболевания при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» уделяют в России. Например, с 2025 года тестирование на маркеры гепатита С включили в программу диспансеризации и делают бесплатно по полису ОМС.
Рассказываем, как бесплатно проверить здоровье по полису ОМС и как лечат гепатит С.
Грамотная диагностика и своевременное лечение.
В 2025 году тестирование на антитела к гепатиту С прошли более 11,7 млн россиян от 25 лет и старше. А для тех, у кого выявили это опасное заболевание, совершенствуют медицинскую помощь.
«В 2025 году число пациентов с хроническим гепатитом С, получивших противовирусную терапию, выросло более чем в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом и превысило 107 тысяч человек. В текущем году мы планируем пролечить вдвое больше пациентов», — отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
У более 67 тыс. человек, которые прошли терапию современными препаратами прямого противовирусного действия в 2025 году, гепатит вылечен. Бесплатный курс лечения по полису ОМС занимает несколько месяцев. К тому же государство последовательно расширяет доступ к необходимым медикаментам: планируется, что по нацпроекту до 2030 года необходимыми лекарствами обеспечат более 330 тыс. пациентов с хроническим вирусным гепатитом С.
У более 67 тыс. человек, которые прошли терапию современными препаратами в 2025 году, гепатит вылечен.
Параллельно развивается диагностика, ведь важно как можно раньше поставить верный диагноз и приступить к лечению. Например, в 2025 году в нашей стране создали первый в мире экспресс-тест на гепатит С. Он позволяет определить наличие вируса за 25−30 минут вместо 1,5−2 часов.
Бесплатные анализы на антитела к гепатиту С проводят в государственных больницах, поликлиниках или частных медучреждениях, участвующих в программе ОМС. Пациенты старше 25 лет вправе пройти исследование один раз в десять лет во время диспансеризации. Кроме того, выдать направление на анализ может лечащий врач, к которому пациент обратился с жалобами на здоровье.
Победить болезнь навсегда.
Одним из регионов-лидеров по борьбе с гепатитом С стал Хабаровский край. В 2025 году новых случаев заболевания здесь стало на 43% меньше. Отличных результатов удалось достичь в том числе благодаря диспансеризации, которая включает тестирование на гепатит. При этом используют современные российские тест-системы, позволяющие диагностировать вирус по одной капле крови. Удобство процедуры уже успели оценить 450 тыс. жителей региона.
«На начало текущего года под диспансерным наблюдением в Хабаровском крае находится около 3,4 тысячи человек с хроническим гепатитом С. Важно отметить, что более 97% пациентов, завершивших терапию в 2025 году, полностью выздоровели, что свидетельствует о высокой эффективности применяемых методов лечения и диагностики», — отметила руководитель краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Анна Кузнецова.
Современные методы терапии помогают избавиться от гепатита даже тем пациентам, которые болели не один год.
Кроме того, в регионе работают по уникальному проекту элиминации вируса, то есть полного избавления от гепатита С на отдельно взятых участках. Например, на одной из самых труднодоступных территорий — в Аяно-Майском районе — уже обследовали почти 70% жителей. Все пациенты с выявленным гепатитом С получили лечение.
Современные методы терапии помогают избавиться от гепатита даже тем пациентам, которые болели не один год. Например, в Чувашской Республике 42-летний мужчина долгое время жил с опасным вирусом и не замечал каких-либо симптомов. После грамотной консультации у врача пациента включили в региональный проект по борьбе с гепатитом С и назначили эффективное лечение. Три месяца спустя контрольные анализы показали: заболевание удалось победить. Сейчас мужчина ведет здоровый образ жизни и наблюдается у специалистов.
«У нас появилась реальная возможность помочь людям, которые долгие годы жили с гепатитом С и не имели доступа к современной терапии. Мы приглашаем пациентов на обследование, индивидуально подбираем препараты и ведем наблюдение. Эффективность такого подхода очень высока — почти в 99% случаев нам удается добиться полного излечения, когда вирус в крови больше не определяется», — поделилась врач-инфекционист Новочебоксарской городской больницы Анастасия Дедова.
Лечение в удобном формате.
В 2025 году проверили свое здоровье и прошли скрининг на антитела к гепатиту С более 300 тыс. жителей Республики Саха (Якутия). Еще 3,5 тыс. человек — на диспансерном наблюдении. Для них действует двухуровневая система оказания помощи: пациенты могут лечиться в условиях дневного стационара или получать помощь амбулаторно по месту жительства. Для этого по всему региону работает сеть из 29 лечебных учреждений.
Многие населенные пункты находятся очень далеко от районных центров и больших городов. Чтобы помочь пациентам, живущим там, в Якутии проводят телемедицинские консультации и организуют выездные медицинские бригады.
«Я с оптимизмом смотрю на ближайшие 5−10 лет, так как национальный проект, региональные программы и современные подходы позволяют нам активно бороться с вирусными гепатитами. Я думаю, что мы сможем значительно снизить заболеваемость и улучшить качество жизни пациентов с хроническими формами», — поделилась мнением заведующая инфекционным отделением Якутской республиканской клинической больницы Надежда Тихонова.
По словам медика, чтобы достичь хороших результатов, нужно, чтобы больше людей проходили тестирование. Каждый житель республики, особенно входящий в группы риска, должен регулярно проверяться на наличие гепатитов.
В Барнауле в Алтайском крае городская больница № 5 вдвое увеличила квоту на бесплатную терапию гепатита С: в этом году помощь получат около 500 человек. Как отмечают в медучреждении, одно из главных условий для успешной борьбы с болезнью — не заниматься самолечением. Например, в дневной стационар больницы поступило несколько пациентов, которые пытались помочь себе сомнительными «препаратами» из социальных сетей. Это привело к мутации вируса, что только усложнило задачу для медиков.
«В нашем дневном стационаре мы оказываем помощь пациентам с хроническим гепатитом С. Они регулярно приходят к нам и получают таблетки, которые блокируют размножение вируса. В большинстве случаев нам удается полностью вылечить гепатит С», — подчеркнула врач-инфекционист, заведующая инфекционным отделением № 2 и дневным стационаром городской больницы № 5 Анна Смирнова.
Терапия против вируса эффективна даже когда заболевание перешло в хроническую стадию. Однако в очень запущенных случаях помочь удается не всегда. Поэтому особенно важно следить за своим здоровьем и регулярно сдавать необходимые анализы.
Борьба с гепатитом С и минимизация рисков его распространения — одно из основных направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Благодаря профилактике, грамотной и быстрой диагностике, качественному лечению к 2030 году в России планируют снизить заболеваемость на 15%, а смертность от гепатита С — на 20%, что позволит сохранить более 90 тыс. жизней. Для этого формируют Федеральный регистр больных вирусным гепатитом, который позволяет вести учет пациентов, всесторонний анализ клинических данных и данных по охвату и эффективности противовирусной терапии.