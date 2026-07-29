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В Ялте спустя три года раскрыли квартирную кражу по ДНК

Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

Кражу из квартиры в Ялте, произошедшую ещё в 2023 году, удалось раскрыть благодаря повторной ДНК-экспертизе. Об этом пишет «МК в Крыму».

Три года назад в полицию обратился 48-летний житель Белгорода. Из его квартиры пропали 52 тысячи рублей и золотые украшения стоимостью около 77 тысяч рублей.

На месте преступления специалисты нашли след обуви. Полицейским удалось установить предполагаемого подозреваемого и изъять у него обувь с похожим рисунком подошвы. Однако тогда имеющихся доказательств оказалось недостаточно для предъявления обвинения. Вещественные доказательства сохранили.

К расследованию вернулись в 2026 году. После другого преступления генетический профиль предполагаемого злоумышленника оказался в федеральной базе данных. Эксперты Экспертно-криминалистического центра МВД по Крыму повторно исследовали ранее изъятые материалы и обнаружили полное совпадение ДНК.

Им оказался 36-летний житель Ялты. Мужчина признал свою вину и рассказал следователям, как совершил кражу.

Сейчас уголовное дело расследует следственный отдел УМВД России «Ялтинское». Действия подозреваемого квалифицируют по части 3 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы. Мужчине избрали подписку о невыезде.

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