Нижний Новгород готовится к мощной грозовой волне: городские службы в режиме готовности

Городские службы Нижнего Новгорода переведены в режим повышенной готовности из‑за мощной грозовой волны, которая уже прошла по центральной части России и движется на регион, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
. По данным метеорологов, во вторник в Москве выпало до 6−8 мм осадков за сутки, а в Нижнем Новгороде в конце рабочей недели прогнозируется свыше 40 мм дождей — более половины месячной нормы за июль (74−75 мм).
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города сообщили, что бригады уже проверяют и очищают дождеприёмные лотки и стоки, а также готовят к дежурству водооткачивающую технику на известных местах подтоплений. «По актуальным данным дождь в Нижнем Новгороде с высокой долей вероятности начнётся сегодня около 14−15 часов и с разной степенью интенсивности продлится до субботы включительно. Самым дождливым днём станет четверг — 22 мм осадков, в пятницу тоже значительное количество — 18 мм, при этом температура будет снижаться», — рассказали в департаменте.
Специалисты отмечают, что число проблемных участков, где вода не уходит без откачки спецтехникой, за последние годы сократилось. В 2021—2023 годах на традиционно сложных территориях — улицах Ковалихинской, Алексеевской и у Черного пруда — провели ремонт ливневой канализации, что значительно улучшило ситуацию. Теперь при залповых ливнях большой объём воды за короткое время самостоятельно отводится через систему ливнёвки, однако районные бригады во время дождя будут объезжать свои территории и фиксировать места, требующие оперативного вмешательства.
Горожанам рекомендуют при сильном ухудшении погоды по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте и переждать непогоду вне уличных зон.
Ранее сообщалось, что сильный дождь ожидается сегодня в Нижнем Новгороде.