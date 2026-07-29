Нижний Новгород готовится к мощной грозовой волне: городские службы в режиме готовности

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города сообщили, что бригады уже проверяют и очищают дождеприёмные лотки и стоки, а также готовят к дежурству водооткачивающую технику на известных местах подтоплений. «По актуальным данным дождь в Нижнем Новгороде с высокой долей вероятности начнётся сегодня около 14−15 часов и с разной степенью интенсивности продлится до субботы включительно. Самым дождливым днём станет четверг — 22 мм осадков, в пятницу тоже значительное количество — 18 мм, при этом температура будет снижаться», — рассказали в департаменте.