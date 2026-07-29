Дятлова о проблемах с улицей Лучинского: «Суды — это наш бич»

«Сейчас уже местные жители вовсю пользуются этой дорогой, — рассказывала Елена Дятлова, указывая в сторону домов, за которыми пряталась улица Краснокаменная. — Думаете, дальше проехать невозможно? А мы проехали. Там у нас третий этап улицы Лучинского. Да, сейчас там ехать сложно, потому что это направление в грунтовом исполнении, но мои коллеги уже проектируют ту часть, которая придёт в перекресток с Краснокаменной».