Дятлова о проблемах с улицей Лучинского: «Суды — это наш бич»

Власти Калининграда допускают, что на улице Лучинского может произойти досрочное разрушение асфальта из-за затянувшихся судов с подрядчиком. Об этом журналистам сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.
«К сожалению, суды — это наш бич, — заявила Дятлова. — Мы не можем зайти на объект до тех пор, пока не завершится суд, пока у нас не будет окончательно вынесено судебное решение. Как только завершатся суды, мы дальше продолжим работать».
Глава отметила, что «больше всего» хочет завершения судов по Лучинского, так как от них зависит в том числе износ асфальта.
«Если мы говорим про судебные вещи, то по первому этапу улицы Лучинского я просто жду окончания судебных разбирательств, потому что там открыто техническое движение, и мы ездим по нижним слоям. Нам пришлось делать временное освещение дороги. Это нужно приводить в порядок, пока не разрушены окончательно нижние слои», — заключила чиновница.
Напомним, что в марте этого года сотрудники мэрии выезжали на улицу Лучинского, чтобы показать как сегодня используется эта новая транспортная артерия.
«Сейчас уже местные жители вовсю пользуются этой дорогой, — рассказывала Елена Дятлова, указывая в сторону домов, за которыми пряталась улица Краснокаменная. — Думаете, дальше проехать невозможно? А мы проехали. Там у нас третий этап улицы Лучинского. Да, сейчас там ехать сложно, потому что это направление в грунтовом исполнении, но мои коллеги уже проектируют ту часть, которая придёт в перекресток с Краснокаменной».
Средства на проект ул. Лучинского были выделены в конце 2019 года. Изначально сдать объект собирались в 2021 году, однако планы постоянно менялись. Подрядчика на строительство улицы стали искать лишь в конце 2022 года. На торгах победила компания «КЛГД Строй» депутата из Пионерского Сергея Быкова, которая снизила начальную цену контракта почти на 4 млн рублей — до 84,3 млн рублей.
В апреле 2024 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что первый этап строительства улицы Лучинского длиной 630 метров (от ул. Артиллерийской до поворота на ул. Героя России Мариенко) должен завершиться в мае, однако и этого не произошло. 20 августа стало известно о грядущем расторжении контракта с «КЛГД Строй». Техническая готовность улицы тогда составляла 85%. В ноябре завершение первого этапа Лучинского перенесли на 2025 год. Стоимость объекта ещё до начала строительства увеличилась на 19 млн рублей — до 144,9 млн (в ценах соответствующих лет).
Вторую часть ул. Лучинского длиной 350 метров от ул. Мариенко до Закатной первоначально собирались ввести в эксплуатацию в 2024 году. Однако в марте 2024-го горвласти приняли решение перераспределить выделенные на эти цели средства на текущий ремонт дорог.
В марте 2025 года правительство Калининградской области выделило более 28,7 млн рублей на строительство второго этапа ул. Лучинского. Предполагаемая стоимость объекта тогда оценивалась в 57,5 млн рублей. Объём субсидии из областного бюджета на софинансирование капитальных вложений — 50%. Анонс закупки был опубликован в апреле 2025 года.