Какие секреты есть в работе реставратора

— Однажды во время стажировки в Российской национальной библиотеке увидела сильно обгоревшую книгу. Но если есть хотя бы горстка бумаги, специалист может восстановить текст и изображение буквально из пепла, — уверяет Анна Павловна. — Вот мне поступили желтые от потеков воды резцовые гравюры, западноевропейская графика на бумаге XVIII века. Тут есть механические и биологические повреждения. Все начинается с их оценки, заполнения паспорта реставрации. Мы смотрим, какую технику, материалы и инструменты применить. После этого приступаем к сухой чистке резиновой крошкой, скальпелем, ластиками с абразивом, иногда верхний слой счищаем мелкой наждачной бумагой. Например, на этих гравюрах я аккуратно счищала мушиные засиды — так называются оставляемые мухами пятнышки.