Какие секреты есть в работе реставратора

Жители Волгограда, желающие разнообразить свой досуг или приобрести новую специальность, теперь могут записаться на мастер-класс по реставрации. Корреспондент «РГ» узнал, как артефактам, в том числе редким книгам и гравюрам, возвращают молодость.
Художник-реставратор графики Анна Резниченко 17 лет работает с рисунками любой техники. К ней они поступают в тяжелом состоянии: изменение цвета, утрата фрагментов. Возвращение им прежнего вида требует немало времени. Над одним произведением можно трудиться месяцами. Например, над книгой XVII века реставратор корпела более полугода. Тогда ей достались 400 истрепанных страниц и изъеденный кожаный переплет. Всего через ее руки прошло больше тысячи предметов.
— Однажды во время стажировки в Российской национальной библиотеке увидела сильно обгоревшую книгу. Но если есть хотя бы горстка бумаги, специалист может восстановить текст и изображение буквально из пепла, — уверяет Анна Павловна. — Вот мне поступили желтые от потеков воды резцовые гравюры, западноевропейская графика на бумаге XVIII века. Тут есть механические и биологические повреждения. Все начинается с их оценки, заполнения паспорта реставрации. Мы смотрим, какую технику, материалы и инструменты применить. После этого приступаем к сухой чистке резиновой крошкой, скальпелем, ластиками с абразивом, иногда верхний слой счищаем мелкой наждачной бумагой. Например, на этих гравюрах я аккуратно счищала мушиные засиды — так называются оставляемые мухами пятнышки.
Следом предмет погружают в ванночку для промывки. Для этих старинных листов потребовалось добавление хлорамина, чтобы их отбелить. Затем всю химию вымывают проточной водой. Чтобы лист восстановился и еще долго прослужил, его потом пропитывают клеем-пластификатором. А теперь наступает черед «пирога». Нет, чаепитие не предполагается. Просто восстановленный лист ближайшие два дня проведет под прессом слоев других материалов. Прежде всего, это парафинированная бумага, она не дает влажной работе прилипнуть. Далее — фильтровальная бумага и сукно, чтобы вытянуть воду. Через сутки фильтр поменяют на новый.
Реставрация идет на столе с подсветкой. Можно примерить специальные очки. Чтобы в них разглядеть мельчайшие детали, нужно приблизить лицо к рассматриваемой поверхности. Иначе в глазах все плывет. Близорукость — профессиональная болезнь реставраторов.
Бумага бумаге рознь. Сегодня древесная легко расползается. Но в прошлые столетия ее делали из хлопка и льна. Она гораздо прочнее, а потому лучше выдерживает испытание временем. Но далеко не все книги и альбомы хранились в надлежащих условиях, особенно если они были не в музейных фондах, а в частных руках.
Конечно, участникам мастер-классов музейные экспонаты не дают. Но можно потренироваться на старой газете.
Из других творческих мастер-классов в Волгограде отметим уроки создания натюрмортов и линогравюр.