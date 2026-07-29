Омские парки представили программу мероприятий на День города

Праздничная программа в парке имени 30-летия ВЛКСМ:
1 августа.
Локальные площадки:
Центральная сцена:
2 августа.
Центральная сцена: 13:00 — Литературный клуб «Вектор». 14:00 — Показательное выступление от Школы Киокушин Каратэ «LEONE D'ORO». 14:30 — Детская вокальная студия «Artime».. 15:30 — Вокальное выступление «NIKNI» 16:00 — Вокально-хореографическая группа «Проект 404». 17:00 — DJ Shark. 18:00 — Инструментальное и вокальные выступление от школы музыки «SoundBRO». 19:00 — DJ Крикунов. 20:00 — Кавер группа «На Заре».
Праздничная программа в Советском парке:
1 августа.
Центральная площадь: 12 .00 — 19.00 — Проект «Народные таланты». «Аллея мастеров» — выставка — продажа работ декоративно прикладного искусства, мастер класс по изготовлению сувениров. 16.00 — 19.00 — Выставка легендарного клуба «Ретромобиль».
Центральная сцена: 14.00 — 14.30 — «Поет гармонь над Омском» — концерт народного хора ветеранов «Лучинушка». 14.30 — 15.00 — «Город Омск — ты частица великой России» — вокальный коллектив «Наши песни». 15.00 — 16.30 — Александр Малахов, Олеся Ануфриева, Зотова Галя, танцевальный коллектив «Ассорти». 16.30 — 17.00 — «Город. Время. Мы!» — показательные выступления спортсменов Федерации тхэквондо МФТ Омской области. Спортсмены самостоятельного вида командного спорта. 17.00 — 18.00 — Показательные выступления областного центра спортивно служебного собаководства под управлением Белоусовых. 18.00 — 19.00 — Концерт шоу группы «Мастер». 19.00 — 20.00 — «Пою тебе, мой край родной» — вокальный ансамбль «Талисман» 20.00 — 21.00 — Сергей Прудников, Хербина Татьяна.
2 августа.
Танцевальная площадка: 15.00 — 17.00 — «Омские улицы» — концерт вокальной группы парка «Свои». 17.00 — 19.00 — «Город Сибири — ты лучший в мире» — концертно-танцевальная программа с участием группы «Мастер». Награждение ветеранов труда. Совет ветеранов САО г. Омска.
Напомним, два вечерних концерта ожидаются и в центре Омска — на Соборной площади выступят российские звезды. В субботу, 1 августа, перед омичами выступят Андрей Державин и группа «Сталкер», а затем на сцену выйдет Ольга Серябкина.
В воскресенье, 2 августа, омичей ждет выступление Виктории Дайнеко и Mary Gu.