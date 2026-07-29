Yonhap: Южная Корея завершила разработку истребителя KF-21 собственного производства

Южнокорейское информагентство Yonhap News со ссылкой на Управление по оборонным закупкам (DAPA) сообщает, что официальные мероприятия по этому поводу пройдут в штаб-квартире компании Korea Aerospace Industries (KAI) в Сачхоне.
Проект разработки отечественного истребителя Южная Корея запустила в 2015 году с целью замены устаревающего парка истребителей F-4 и F-5 американского производства. Его стоимость составила примерно 6,04 млрд долларов.
В апреле 2021 года был представлен первый прототип KF-21, а в мае этого года истребитель прошел финальную проверку на боеготовность, выполнив все требования по летным характеристикам. По словам официальных лиц, с тех пор было проведено более 1600 летных испытаний без каких-либо происшествий.
Успех проекта KF-21 — это выдающееся достижение, которое стало возможным благодаря упорному труду технических специалистов… Мы будем совершенствовать истребители KF-21… обеспечив самодостаточность национальной обороны за счет технологической независимости.
На вооружение южнокорейских ВВС первый усовершенствованный истребитель поступит в сентябре 2026 года. К 2028 году DAPA намерено поставить ВВС первую партию из 40 истребителей KF-21, оснащенных средствами ведения воздушного боя. К 2032 году планируется произвести еще 80 самолетов с расширенными возможностями, доведя их общее количество до 120.