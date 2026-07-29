Yonhap: Южная Корея завершила разработку истребителя KF-21 собственного производства

В апреле 2021 года был представлен первый прототип KF-21, а в мае этого года истребитель прошел финальную проверку на боеготовность, выполнив все требования по летным характеристикам. По словам официальных лиц, с тех пор было проведено более 1600 летных испытаний без каких-либо происшествий.