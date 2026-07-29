В Калининграде проведут «Всероссийскую донорскую субботу»

В Калининграде в субботу, 1 августа, состоится акция «Всероссийская донорская суббота». Жители региона смогут сдать кровь в мобильном комплексе заготовки крови, который разместят на площади Победы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Калининградской области.
«Она создана специально для тех, кто хочет стать донором, но не может посетить пункты сдачи крови в будни из‑за работы или учёбы», — отмечает пресс-служба ведомства.
Мобильный комплекс будет работать с 08:00 до 13:00. Стать донором могут граждане России старше 18 лет при отсутствии абсолютных противопоказаний к донации. Для участия необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ с действующей регистрацией и СНИЛС.
В региональном минздраве напомнили о правилах подготовки к сдаче крови. За 48 часов до процедуры следует отказаться от употребления алкоголя, за 72 часа — не принимать аспирин и анальгетики. Накануне и утром в день донации рекомендуется исключить из рациона жирную, жареную и острую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. Перед сдачей крови рекомендуется лёгкий углеводный завтрак — например, сладкий чай, каша на воде или сухари. Сдавать кровь натощак нельзя.