В Калининграде проведут «Всероссийскую донорскую субботу»

В региональном минздраве напомнили о правилах подготовки к сдаче крови. За 48 часов до процедуры следует отказаться от употребления алкоголя, за 72 часа — не принимать аспирин и анальгетики. Накануне и утром в день донации рекомендуется исключить из рациона жирную, жареную и острую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. Перед сдачей крови рекомендуется лёгкий углеводный завтрак — например, сладкий чай, каша на воде или сухари. Сдавать кровь натощак нельзя.