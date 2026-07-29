Автобус № 89 в Самаре переведут на регулируемый тариф

Жители Самары вновь озаботились работой маршрутки № 89, которая курсирует от НФС до улицы Дзержинского. Горожане просят сделать автобус муниципальным.
«Сегодня маршрутка № 89 проехала мимо остановки. Они вообще ездят очень редко и видимо, возят только сами себя. Пассажиры им не нужны», — написала одна из жительниц Самары в соцсетях.
Ситуацию с маршрутом № 89 прокомментировали в городском департаменте транспорта. В ведомстве сообщили, что автобус планируют перевести на регулируемый тариф, с предоставлением пассажирам всех льгот. Однако жителям придется подождать.
«Возможности бюджета не позволяют сделать это в текущем году. Маршрут включен в реестр дополнительных потребностей», — сообщили в дептрансе.
В ведомстве добавили, что постепенно на регулируемый тариф переведут все коммерческие маршруты. Завершить эту работу планируется к 2030 году.