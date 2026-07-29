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В Калининграде полицейские приехали на день рождения к 4-летнему мальчику и на пару минут приняли его в свои ряды

Лёве разрешили посидеть за рулём патрульного авто и включить мигалки.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде полицейские приехали на день рождения четырёхлетнего Лёвы, вручили ему подарки и показали патрульную машину. Об этом пресс-служба регионального УМВД сообщает в своём канале на платформе Макс в среду, 29 июля.

Накануне праздника мама именинника записала видеообращение к сотрудникам ведомства. Женщина рассказала, что сын с раннего возраста интересуется их работой, и попросила автоинспекторов поздравить его. В назначенный день к месту празднования подъехал автомобиль ДПС. Лёве разрешили посидеть за рулём служебной машины и включить проблесковые маячки.

«Мама ребёнка выразила благодарность сотрудникам полиции за проявленное внимание, чуткость и отзывчивость», — добавили в ведомстве.

В Гурьевске дорогу будущей мамы в перинатальный центр прервала внезапная поломка авто. Полицейские вызвали скорую и помогли женщине добраться до врачей.

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