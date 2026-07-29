В Калининграде полицейские приехали на день рождения к 4-летнему мальчику и на пару минут приняли его в свои ряды

Накануне праздника мама именинника записала видеообращение к сотрудникам ведомства. Женщина рассказала, что сын с раннего возраста интересуется их работой, и попросила автоинспекторов поздравить его. В назначенный день к месту празднования подъехал автомобиль ДПС. Лёве разрешили посидеть за рулём служебной машины и включить проблесковые маячки.