В Перми до конца сентября благоустроят сад имени Миндовского

Сад имени В. Л. Миндовского продолжают обустраивать в Перми по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На данном этапе готовность объекта составляет 32%, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края.
Отметим, что сад имени Миндовского является победителем Всероссийского голосования за объекты благоустройства в 2025 году. За него отдали свои голоса более 36 тысяч жителей. В рамках благоустройства территория преобразится в современное пространство со сценой, спортивными и детскими площадками, зонами отдыха. Все работы должны быть завершены до конца сентября этого года.
По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в этом году в регионе благоустроят 122 объекта: 25 дворов и 97 парков, скверов, набережных и главных пешеходных улиц. В первую очередь обустраивают памятные места и променады, создают многофункциональные спортивные и детские площадки. Комфортные зоны для отдыха появятся и в небольших населенных пунктах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.