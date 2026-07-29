В Перми до конца сентября благоустроят сад имени Миндовского

Отметим, что сад имени Миндовского является победителем Всероссийского голосования за объекты благоустройства в 2025 году. За него отдали свои голоса более 36 тысяч жителей. В рамках благоустройства территория преобразится в современное пространство со сценой, спортивными и детскими площадками, зонами отдыха. Все работы должны быть завершены до конца сентября этого года.