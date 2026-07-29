В Калининграде 4-летний мальчик сел за руль служебного автомобиля ГИБДД

В Калининграде полицейские обрадовали 4-летнего мальчика Леву в день его рождения. Именинник, как рассказала его мама, мечтает стать сотрудником ГАИ и всячески проявляет интерес к работе правоохранителей. В день рождения мальчика навестили сотрудники полиции, которые прибыли во двор на служебном автомобиле дорожно-патрульной службы.
Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, полицейские так откликнулись на мамину просьбу в социальных сетях. Сотрудники полиции поздравили ребенка, вручили ему подарки и позволили — конечно, под строгим присмотром полицейских — посидеть за рулем служебной машины и активировать проблесковые маячки.
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