В Калининграде 4-летний мальчик сел за руль служебного автомобиля ГИБДД

В Калининграде полицейские обрадовали 4-летнего мальчика Леву в день его рождения. Именинник, как рассказала его мама, мечтает стать сотрудником ГАИ и всячески проявляет интерес к работе правоохранителей. В день рождения мальчика навестили сотрудники полиции, которые прибыли во двор на служебном автомобиле дорожно-патрульной службы.